Giannini (Pd): “Piano operativo, dall’opposizione totale assenza di una visione unitaria”

“Un lavoro ancora lungo ed impegnativo che potrà portare a variare singole previsioni, al quale non sarà però concesso di variare la visione politica d’impianto del piano”. E’ quanto rivendica il consigliere comunale del Pd, Gianni Giannini, presidente della commissione urbanistica in un intervento in cui difende la bontà del piano operativo adottato durante la seduta del consiglio comunale di martedì scorso (26 ottobre)

“Il significato dell’adozione è un atto di approvazione del Consiglio comunale, del lavoro fatto, sia nella impostazione ché nella stesura dell’impianto propositivo – osserva Giannini -. I prossimi passi saranno la ufficializzazione dell’adozione alla cittadinanza, alle professioni e ordini professionali, poi l’analisi di tutte le osservazioni che perverranno nei 60 giorni a disposizione per richieste di adeguamento o sottolineatura di umane sviste ed errori di stesura. Un lavoro ancora lungo ed impegnativo che potrà portare a variare singole previsioni, al quale non sarà però concesso di variare la visione politica d’impianto del piano. Sul quadro propositivo approvato a maggioranza, abbiamo visto nei giorni successivi scatenarsi le narrazioni più disparate da parte della minoranza politica in Consiglio, che pur differenziandosi e contraddicendosi fra gli stessi gruppi, hanno trovato il comune denominatore nella invettiva di ‘cementificatori’, che ai tempi nostri praticamente fa il pari con ‘untori’, gridata in altri periodi storici del nostro paese. Un’altra accusa unificata è la supposta arroganza della maggioranza nel concedere poco tempo ai consiglieri per l’analisi del piano. Sappiamo che il piano operativo è il documento più caratterizzante dell’indirizzo politico di una amministrazione, e quindi poco ci sorprende che su un lavoro ben fatto e portato a compimento, si scateni una forte opposizione viziata sicuramente da visioni di prospettive elettorali prossime future. Quello che non condividiamo e la falsità del racconto che si vuol trasmettere, che sovverte la realtà di un percorso invece, lineare, corretto, di dialogo e coinvolgimento di tutti i consiglieri comunali”.

“Con largo anticipo – ricorda Giannini -, sono state consegnate pennette Usb con l’intero piano corredate subito dopo di legenda. La commissione urbanistica, aperta anche ai capigruppo, si è riunita ben 12 volte con il supporto di tutto lo staff tecnico. Dispiace vedere che chi più grida oggi per la maratona della commissione, abbia sempre gestito la presenza secondo proprio intendimento o neanche si sia mai visto. Si arriva anche all’assurdo di veder pubblicate dichiarazioni di fuoco su valutazioni del piano e scoprire che quel Consigliere capogruppo, non ha mai ritirato la pennetta messa a disposizione e naturalmente neanche ha dato presenza in una sola delle commissioni Scoprire poi che vengono presentati emendamenti, per libera ammissione scritti da esterni, nonostante ai consiglieri fosse stato raccomandato il vincolo di segretezza. Volendo poi entrare nel merito dell’accusa di cementificatori che accomuna tutti gruppi di minoranza, è da rilevare che tutti gli emendamenti presentati in consiglio comprendono un totale disinteresse per la salvaguardia del patrimonio storico e produttivo del territorio. Potremmo iniziare con la richiesta di recintare ovunque ed in maniera generalizzata le singole proprietà delle corti; Che ci si preoccupi dei costi a carico degli investitori per la realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione, ma al tempo stesso si richieda il dimezzamento delle unità immobiliari previste per il recupero di aree industriali degradate. Che si faccia richiesta che le metrature per gli ampliamenti vengano raddoppiate. Che si richieda di alterare lo storico disegno delle case di corte con aggiunte di coperture non facenti parte della tradizionale architettura contadina locale. Oppure l’accanimento contro le 17 schede norma finalizzate ad incentivare investimenti privati per il recupero ed al miglioramento funzionale di aree abbandonate da anni in scambio di suolo da riportare al pubblico uso attraverso parcheggi o verde attrezzato. Ultima critica ma non per importanza di contraddizione, è l’esplicita richiesta di più che raddoppiare gli ampliamenti accusando il piano operativo di essere troppo a consumo zero di suolo”.

“Queste – commenta Giannini – le contraddizioni di una minoranza che al suo interno neanche riesce a concordare visioni condivise e che durante le votazioni faceva notare apparizioni e sparizioni di consiglieri, a sottolineare le divergenze che li dividono. Con l’attuale proposta del piano operativo all’esame della cittadinanza, noi riteniamo sia stato fatto un importante lavoro per l’assetto territoriale del Comune, con tutele e benefici che potranno essere purtroppo, valutati, solo nel tempo. Un piano che concede ‘sensate flessibilità’ che va incontro alle moderne esigenze del vivere, regolamentando al meglio il consumo del suolo e la tradizione storica del patrimonio edilizio. Un piano che si mostra attento al benessere ed al miglioramento della vivibilità del territorio. Un piano includente la considerazione dell’individuo e delle diverse abilità. Un piano lungimirante sulle infrastrutture per servizi, per viabilità, necessità produttive e attento ad incentivare il recupero di aree ex industriali degradate. Respingiamo pertanto le pretestuose accuse che ci vengono rivolte da una minoranza astiosa nei suoi giudizi e siamo fiduciosi del buon accoglimento della cittadinanza e delle professioni”.