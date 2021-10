Massarosa ha la sua nuova giunta, la sindaca Barsotti presenta la squadra

La nuova giunta di Massarosa è stata presentata ufficialmente in sala del consiglio comunale dalla sindaca Simona Barsottti. Ne fanno parte: Damasco Rosi, vicesindaco, Alberta Puccetti, Lucio Lucchesi, Francesco Mauro, Fabio Zinzio. Assegnate anche le deleghe che individuano le competenze dei singoli componenti della nuova Giunta.

A Damasco Rosi (Pd, laureato in giurisprudenza, in passato già assessore e vicesindaco della giunta Mungai, le deleghe a urbanistica, edilizia, partecipate, programmazione strategica, ricerca finanziamenti.

Foto 2 di 2



Alberta Puccetti (Pd), ispettrice Inail, già presidente di frazione ma alla sua prima esperienza in giunta, si occuperà di politiche sociali, casa, osservatorio sulla povertà, pari opportunità, volontariato, decentramento e partecipazione.

Lucio Lucchesi (Sc), imprenditore ed ex consigliere ma per la prima volta in giunta, avrà le deleghe ai lavori pubblici, patrimonio, arredo urbano, decoro e manutenzione, sport, agenda digitale.

A Francesco Mauro (Sc), ingegnere, l’ambiente, la transizione ecologica, la scuola, il trasporto pubblico urbano ed extra-urbano, la mobilità lenta.

Fabio Zinzio (Orgoglio Massarosa), impiegato come responsabile dell’ufficio acquisto di un’azienda, avrà le deleghe a turismo e marketing territoriale, attività produttive e commercio, agricoltura, protezione civile, tradizioni popolari e memoria storica.

“Sono davvero soddisfatta – commenta la sindaca Simona Barsotti – è proprio una bella squadra, seria, competente, radicata sul territorio e capace di unire esperienza e rinnovamento. Ho rispettato le scelte dei massarosesi in termini di preferenze ma allo stesso tempo ho fatto scelte che andassero nella direzione della valorizzazione delle singole esperienze e competenze, con un riferimento importante al percorso amministrativo di Massarosa ma lo sguardo ben orientato al futuro della nostra comunità. Così come lo stesso consiglio comunale – è un prezioso valore aggiunto di cui dovremo valorizzare le energie perché contribuiscano al meglio all’amministrazione di Massarosa”.