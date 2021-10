Venerdì (29 ottobre) alle 21 si è tenuta la seduta del consiglio comunale di Pieve Fosciana.

Il sindaco Francesco Angelini al primo punto dell’ordine del giorno ha chiesto ai consiglieri di portare una modifica al regolamento comunale per inserire la possibilità di eleggere il presidente del Consiglio e il vicepresidente. È stata eletta presidente Annarita Fiori che alle recenti elezioni era stata la più votata con ben 189 preferenze e vicepresidente Serena Biagioni, nuova arrivata nel consiglio comunale.

Grande la soddisfazione del sindaco: “Questa è la risposta a coloro che avevano pensato ad una amministrazione maschilista. Tutt’altro. Annarita mi sostituirà nel ruolo di convocazione e direzione del Consiglio, nella preparazione dell’ordine del giorno, nei rapporti con gli uffici, con la giunta e i consiglieri. Serena sarà eventualmente la degna sostituta. Ne sono veramente lieto e sgravato almeno in parte del compito che il ruolo impone”.

La presidente Annarita confessa: “Il sindaco mi aveva proposto di far parte della giunta come tra l’altro prevede la legge per la parità di genere. Ho rinunciato perché il mio lavoro mi impegna molto e mal si concilia con l’attività della giunta. Preferisco fare ancora esperienza poi in futuro chissà… Comunque come ho detto in Consiglio sono assolutamente felice per il risultato personale e della lista ottenuto alle elezioni. Ringrazio tutti i votanti, i colleghi e i dipendenti che ci stanno sostenendo attivamente in ogni nostra azione tesa a migliorare ulteriormente l’abitare nel nostro Comune”.

“Sono alla prima esperienza amministrativa – dice Serena Biagioni – e già mi ritrovo a ricoprire un ruolo importante. Collaborerò con tutti ed in particolare con Annarita. Sono ancora inesperta ma con tanta voglia di imparare”.