Baccini (Italia Viva): “E’ il Pd di Letta ad aver affossato il ddl Zan”

“Aver sentito Romani Prodi, non certo un renziano, affermare che il ddl Zan ‘si poteva salvare: hanno cercato l’incidente’ mi ha riempito d’orgoglio. Orgoglio di essere di Italia Viva e per Matteo Renzi, che porta sempre nella discussione politica, intelligenza e idee ragionate”. A dirlo è Alberto Baccini di Italia Viva di Lucca.

“Sentire ancora Prodi dire che sarebbe stato molto facile fare piccole modifiche, anche verbali, ma si è voluto strumentalizzare il tutto e ancora che col voto segreto si voleva creare l’incidente e l’incidente c’è stato, mi ha riempito di orgoglio ancora di più. Secondo Prodi la volontà di trattare in Letta non c’è mai stata, irremovibile ad ogni modifica, ha scelto una prova di forza che se vinta era una medaglia, se persa l’occasione per attaccare strumentalmente Renzi e Italia Viva. I 12 senatori di Italia Viva con in testa la senatrice Bellanova hanno votato compatti contro la tagliola e si sono dichiarati contrari la voto segreto. Letta, per odio personale, ha deciso che il colpevole era Matteo Renzi e i suoi si sono adeguati”.

“Una buona parte del Pd – afferma Baccini -, ha cavalcato la protesta dei favorevoli alla legge contro l’omofobia, indicando, in piena malafede, in Renzi il colpevole della fine del ddl Zan. L’impressione è che Letta e la sua maggioranza abbiano ormai deciso di arroccarsi nel nuovo fronte popolare Pd, 5Stelle e Leu, rompendo strumentalmente con la parte Riformista del Paese. Vedremo sei i riformisti, rimasti nel Pd, hanno qualcosa da dire su questa deriva di sinistra estrema del loro segretario e sapranno distinguersi dal plumbeo orizzonte che li aspetta. Sennò vedo difficile continuare ad avere un rapporto con questo Pd”.