Fondazione, bufera sul ‘richiamo’ del Mef. Il sindaco: “La Manifattura? Noi abbiamo posto i nostri paletti”

“L’operazione Coima- Fondazione Crl? Noi abbiamo messo i nostri paletti per quello che riguarda l’ex Manifattura sud”. Lo ha detto il sindaco Alessandro Tambellini, sollecitato in Consiglio comunale, a esprimersi sul caso della lettera di richiamo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca da parte del Ministero dell’economia. Dopo la richiesta di chiarimenti da parte dei consiglieri Massimiliano Bindocci (M5s) e Fabio Barsanti (Difendere Lucca), arriva la risposta del primo cittadino in consiglio comunale.

“Bisogna chiarire un fatto – esordisce il sindaco -. Innanzitutto il Comune quando riceve una proposta di un certo genere, come quella di Coima e Fondazione, deve rispondere e tenerla in considerazione. Noi abbiamo risposto ponendo delle condizioni. La Fondazione è un soggetto privato, ancorché amministri un patrimonio appartenete alla città. Abbiamo ritenuto che la presenza della Fondazione fosse un elemento di garanzia, le questioni interne alla Fondazione vanno valutate con la Fondazione stessa. È improprio chiedere di chiamare all’interno del consiglio comunale la Fondazione, un soggetto che ha una sua autonomia. La Fondazione non è la cassaforte del comune di Lucca, lo è semmai del territorio lucchese. Deve sicuramente lavorare per il territorio, c’è scritto nello statuto. Io non conosco il contenuto della lettera se non per quanto reso pubblico. Il Comune, lo ricordo ancora una volta, sulla proposta di Coima-Fondazione ha compiuto un’analisi molto accurata ponendo le proprie condizioni. Il proponente, poi, ha ritenuto di non dover andare avanti”.

Dopo le dichiarazioni del sindaco, interviene il capogruppo di SìAmo Lucca Remo Santini: “La ricostruzione del sindaco è molto light, l’amministrazione ha insistito affinché il project financing andasse in porto. Noi rivendichiamo un ruolo maturo da opposizione, ci siamo sentiti presi in giro fin dall’inizio ma tutti i nostri rilievi avevano un fondamento. Le conclusioni a cui poi arrivata l’amministrazione le avevamo paventate già prima. Era un progetto fin da subito dannoso per la città”.

Per il consigliere di Difendere Lucca Fabio Barsanti: “Ascoltare la Fondazione Crl in consiglio comunale sarebbe un servigio alla cittadinanza. Credo che la città debba avere delle spiegazioni dalla Fondazione”.