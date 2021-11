Lettera del Mef alla Fondazione Crl, Barsanti: “Il sindaco convochi i vertici in Consiglio”

Dopo la lettera di richiamo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca da parte del Ministero dell’economia, per il consigliere Fabio Barsanti: “Il sindaco Tambellini deve convocare i vertici della Fondazione per riferire in Consiglio comunale: la lettera del Ministero dell’Economia getta infatti preoccupazioni sulla gestione degli attuali dirigenti”. Nella lettera viene bocciata l’operazione Manifattura, ritenuta non in linea con i criteri di gestione del patrimonio previsti per le Fondazioni di origine bancaria, e si avanzano appunti ancora una volta sugli sviluppi del caso Lucca Solare.

“Chiedo al sindaco di convocare i vertici della Fondazione – attacca Barsanti – visto che gli stessi furono da lui chiamati a sponsorizzare, assieme a Coima, un progetto poi giudicato non in linea con la gestione del patrimonio e in contraddizione con lo spirito dello statuto della Fondazione. Ente che, lo ricordo, gestisce soldi dei lucchesi. Come quel giorno ascoltammo i loro intenti, adesso vorremmo sentire la loro versione su questa lettera; anche perché, se il project financing fosse andato in porto, i consiglieri avrebbero dovuto votare un documento in aula e quindi essere coinvolti in scelte rischiose”.

“Si tratta di una grave caduta sia per la Fondazione – continua la nota – che per tutti coloro che avevano appoggiato la svendita della Manifattura: un progetto dannoso per la città e contrario all’interesse pubblico. I dubbi e le riserve avanzate ora dal Ministero coincidono con quelli posti più volte in evidenza dal lavoro dei comitati di cittadini e di parte dell’opposizione, che oggi possono affermare di avere avuto ragione persino da parte di chi per legge è deputato al controllo delle Fondazioni bancarie”.

“Gli interrogativi e i dubbi sull’attuale gestione della Fondazione Cassa di Risparmio – conclude Barsanti – non sono quindi solo legittimi ma doverosi, considerando che il Ministero di via XX Settembre avanza riserve e chiede spiegazioni ancora una volta anche su Lucca Solare: un’operazione che in passato ha causato non pochi problemi alla Fondazione. Per quanto mi riguarda, in Consiglio comunale chiederò che venga fatta chiarezza su tutto questo”.