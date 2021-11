Torselli e Fantozzi: “Bolkestein, inspiegabile il dietrofront del governo”

“Dopo anni di battaglie contro la direttiva Bolkestein, è inspiegabile l’ennesimo dietrofront da parte del governo Draghi. Ambulanti e balneari sono lavoratori messi gravemente in ginocchio dalla crisi economica provocata dalla pandemia, non è più tollerabile che siano costretti a vivere con queste incertezze e con lo spettro della Bolkestein. Una direttiva, peraltro, da sempre contestata nel merito da molti settori economici. Una imposizione dirigista che rischia di svendere agli stranieri le nostre spiagge e concessioni. Noi non ci stiamo”: è quanto dichiarano Francesco Torselli e Vittorio Fantozzi, rispettivamente capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale e consigliere regionale FdI nonché componente della seconda commissione.

“Pensiamo agli ambulanti fiorentini, per esempio, che hanno dovuto fare ingenti investimenti per mettersi a norma secondo le disposizioni del Comune. Stesso discorso – concludono – vale per i balneari che offrono importanti servizi, attraendo turisti da ogni parte del mondo e dando lavoro a migliaia di lavoratori stagionali e non. I loro sforzi non possono essere vanificati con un colpo di penna. Il settore ha bisogno di una riforma seria, basta con i ‘tira e molla’”.