Slitta il primo confronto del centrodestra per scegliere il candidato sindaco

Parte con un intoppo il percorso, all’interno del centrodestra lucchese, per scegliere il candidato sindaco della coalizione per correre uniti alle urne delle amministrative 2022. E’ stata infatti rinviata a lunedì prossimo (8 novembre) la prima riunione inizialmente programmata per questa sera. Motivi tecnici di indisponibilità legati alla data prescelta che hanno convinto a rinviare l’incontro per favorire la più ampia partecipazione.

L’obiettivo annunciato dopo la riunione della scorsa settimana è quello di arrivare ad un nome e un programma condiviso al più stretto giro possibile. In una nota condivisa le delegazioni dei partiti e delle liste civiche Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Difendere Lucca, Lucca 2032 e SìAmoLucca hanno spiegato che per Lucca “c’è bisogno di una proposta politica seria e autorevole che consenta di riconquistare la guida del Comune dopo 10 anni di fallimentare amministrazione di centrosinistra a guida Pd. Riteniamo che dal confronto possa scaturire quell’unità che è indispensabile per raggiungere l’obiettivo, e l’unanimità nella scelta del percorso condivisa da tutte le realtà del centrodestra, è la migliore risposta a chi tenta di dipingere una coalizione divisa”.

Da lunedì, dunque, questo percorso inizierà a prendere forma. Dopo che sarà trovata un’intesa sulla sede del primo incontro. L’ipotesi di farla svolgere nella sede di Casapound non avrebbe infatti incontrato l’apprezzamento della parte moderata della coalizione.