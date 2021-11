Centrodestra, la Lega propone le primarie per il candidato sindaco

Centrodestra: l’ipotesi delle primarie per scegliere il candidato della coalizione potrebbe essere più concreto.

Almeno dopo oggi, quando la Lega, a livello nazionale, ha aperto a questa possibilità, specificando di non escludere lo strumento delle consultazioni di coalizione per procedere con la scelta dell’aspirante primo cittadino, laddove non ci sia ancora una convergenza sui nomi.

Ed è proprio il caso di Lucca, dove tra l’altro il percorso per la condivisione di un leader comune della coalizione. “Dove ci potrebbero essere delle difficoltà a scegliere un candidato sindaco condiviso da tutto il centrodestra, come a Lucca – spiegano fonti di via Bellerio – Salvini proporrà le primarie di coalizione”.