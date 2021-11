Fazzi con il Pd da Letta, è subito polemica sulla presidente di Lucca Crea

A sollevare la polemica sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia e del gruppo misto Consani e Torrini che, insieme a Mario Pardini, dell’associazione Lucca 2032, prendono di mira Francesca Fazzi. Il motivo? La partecipazione della presidente di Lucca Crea all’iniziativa del Partito Democratico a Cascina dove ieri (6 novembre) era presente anche Enrico Letta.

Nel mirino sono finite le immagini pubblicate su Facebook che ritraggono la presidente – le cui simpatie per il Partito democratico non sono certo una novità, visto che Francesca Fazzi era candidata alle elezioni regionali per i dem -, in compagnia di altri esponenti del Pd di Lucca, tra cui il candidato alle primarie del centrosinistra, Francesco Raspini, alla manifestazione di Cascina. Le foto di rito con alcuni esponenti dem all’iniziativa non potevano mancare, ma quella dove appare anche Francesca Fazzi non è sfuggita all’opposizione. E soprattutto, è facile immaginarlo, a Mario Pardini, l’ex presidente della società che organizza Lucca Comics and Games, finito al centro delle polemiche a suo tempo. Polemiche che lo convinsero poi a dimettersi dall’incarico, dopo essere finito al centro della bagarre per una passeggiata in città con il leader della Lega, Matteo Salvini, e l’ex candidata presidente della Toscana, Susanna Ceccardi, dopo un comizio elettorale.

Lucca Crea, dimissioni irrevocabili dal presidente Mario Pardini dopo le polemiche – Luccaindiretta

“Il gruppo consiliare di maggioranza sia coerente a quanto dichiarò in merito alla presenza di Pardini ad un comizio di Salvini”, incalzano adesso da Fdi, gruppo misto e Lucca 2032, commentando le “foto uscite sul profilo fb del futuro candidato a sindaco del pd in compagnia del presidente di Lucca Crea”.

“In una nota – aggiungono gli esponenti dell’opposizione – uscita sulla stampa nel settembre 2020 il gruppo consiliare di Lucca del Pd stigmatizzò la presenza di Mario Pardini al comizio del segretario della Lega Matteo Salvini”, definendosi “stupiti e dispiaciuti di un comportamento che riteniamo fortemente inopportuno”.

“Non fummo d’accordo con quella ingerenza, tuttavia ci aspettiamo oggi – concludono i consiglieri comunali di Fdi e del gruppo misto – che il Pd utilizzi gli stessi toni per stigmatizzare la presenza ad un comizio politico dell’attuale presidente di Lucca Crea“.