Condotto pubblico, in commissione sotto la lente la responsabilità delle manutenzioni

La commissione condotto pubblico concentra la sua attenzione sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del canale. Dopo il rinnovo avvenuto nel consiglio comunale dello scorso 21 ottobre, la commissione speciale istituita a seguito di alcuni crolli avvenuti lungo il corso del condotto pubblico, è ormai prossima a fare il punto della situazione, come tiene a specificare il suo presidente Alessia Angelini (Pd).

“La prima fase della commissione si è concentrata nella raccolta del materiale di studio, per capire bene a chi è da attribuire la responsabilità di alcuni interventi. Non si è trattata di una fase semplice e ci ha portato via molti mesi di lavoro. La maggior parte degli enti si è dimostrato collaborativo – spiega la presidente di commissione – Altri ho dovuto sollecitarli, ma ad oggi l’unico ente che non mi ha risposto in maniera esaustiva e dal quale sto ancora aspettando del materiale, è il Consorzio di bonifica”.

Alcune piccole resistenze hanno portato ad un prolungamento della commissione come è stato richiesto in consiglio comunale. Non si placano però le polemiche sul condotto pubblico e alcuni cittadini sostengono che la causa dei vari problemi di erosione che si sono verificati, è dovuta alla portata dell’acqua superiore ai parametri richiesti.

“Abbiamo ricevuto i report che indicano la portata dell’acqua del canale – spiega Angelini -, ci sono pervenuti dalla Provincia di Lucca e tutti i parametri sono stati rispettati, addirittura negli ultimi mesi, la portata registrata è molto inferiore a quei 5 metri cubi per secondo che è stata stabilita di contratto”.

A cosa sono dovuti allora secondo la Commissione, i problemi di crolli che si sono verificati negli ultimi mesi? “La portata è un parametro importante che però si basa sulla quantità di acqua che passa da una particolare sezione del condotto. Se la sezione è occupata da rifiuti e altro è chiaro che anche il livello dell’acqua si alza e di conseguenza si producono quegli effetti erosivi sui muri degli argini che portano purtroppo a crolli improvvisi. La prima cosa da fare quindi, è quello di impostare una manutenzione adeguata”.

Qual è l’ente responsabile della manutenzione? “Anche questo non è facile da stabilire, dalla documentazione ricevuta, il Genio civile che fa capo alla Regione Toscana si demanda la manutenzione ordinaria al Consorzio di bonifica e su particolari ordine del Genio civile anche la manutenzione straordinaria”.