Legge SalvaMare, Mallegni: “Finalmente il lavarone non sarà più un rifiuto speciale da smaltire”

“Dopo anni di lavoro, di convincimento, di approfondimento tecnico-scientifico, finalmente le biomasse – o comunemente chiamate il lavarone delle spiagge – potranno essere reimmesse nelle spiagge stesse o utilizzate in altri modi, ma non saranno più considerate assimilabili al rifiuto speciale”.

Lo afferma il senatore azzurro Massimo Mallegni a seguito dell’approvazione della legge “SalvaMare” per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare.

“Questo è un risultato enorme per l’ambiente e per le casse di tutti i cittadini e di tutte le comunità rivierasche che non si troveranno più a pagare decine di milioni di smaltimento di un rifiuto speciale, che in realtà è soltanto una biomassa che può essere reinserita tranquillamente nell’ambiente – prosegue Mallegni – Devo ringraziare tutti quanti per il grande lavoro, a partire dalla collega Senatrice Alessandra Gallone, perchè insieme abbiamo portato a casa un grande risultato. Forza Italia, ancora una volta, si è dimostrato l’unico movimento politico che comprende le necessità dell’ambiente, con un occhio alle esigenze economiche e sociali del territorio”.

Da oggi – conclude – le biomasse o il lavarone, non sarà più un rifiuto ma sarà un elemento importante di ricostruzione dell’ambiente e le tasche degli italiani non saranno depauperate da un inutile ed accessorio costo”