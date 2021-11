Elezioni 2022, nasce il polo di sinistra: c’è anche Lucca per l’Ambiente

Elezioni 2022, nasce il polo di sinistra. È pronto a presentarsi al prossimo appuntamento elettorale e farà il suo esordio venerdì (12 novembre) alla Libreria Baroni di piazza San Frediano.

A farne parte, per ora, sono Rifondazione Comunista, Pci, Sinistra Italiana e Lucca per l’Ambiente, che della maggioranza uscente era parte e che ne è uscita in polemica sulle politiche ambientali della giunta Tambellini.

Il percorso, come si dichiara, nasce per “la costituzione di un polo alternativo al centrodestra e al centrosinistra alle elezioni amministrative della prossima primavera a Lucca”.