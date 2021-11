L’Idv si sfila dalla coalizione del centrosinistra: “Faremo una nostra lista”

Italia dei Valori si sfila dalla coalizione del centrosinistra verso le elezioni amministrative a Lucca. “Non ci sono le condizioni – afferma in una nota Domenico Capezzoli – per firmare il patto di coalizione del centro sinistra, prima delle primarie, in quanto interne solo al pd e l’attuale maggioranza. Non siamo stati coinvolti. A parte chiamarci al telefono dopo qualche mese”.

“Le primarie sono importanti se si coinvolge anche altri partiti del centro sinistra – scrive il coordinatore provinciale dell’Italia dei Valori di Lucca, Domenico Capezzoli -. La decisione unilaterale del Pd, è una diatriba interna a quel partito, e per tanto Italia dei Valori non condivide tale approccio, anche perché noi chiedevamo dialogo che a mio avviso non c’è stato. Lo diciamo chiaro – prosegue Capezzoli -, non firmeremo nessun patto di coalizione. Il Pd faccia le sue primarie, successivamente incontreremo il candidato sindaco ufficiale, e faremo le nostre valutazioni. Infine deve essere chiaro fin da subito, l’Italia dei Valori farà la lista propria senza se senza ma”.