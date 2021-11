Italia Viva Lucca, via alle consultazioni sul programma per presentare il candidato sindaco

I responsabili dei settori di lavoro di Italia Viva Lucca, dopo ampia discussione introdotta dai coordinatori Alberto Baccini e Anna Rossi, hanno dato il via alla consultazione degli iscritti, sulle prime 12 schede programmatiche per le elezioni a Lucca del prossimo anno.

Ogni giorno sarà inviata agli iscritti una scheda su uno degli argomenti su cui il gruppo dirigente di Italia Viva ha deciso di incardinare il programma elettorale.

Ogni iscritto potrà avanzare richieste di modifica e integrazione su ogni scheda e aggiungerne anche nuove. “Al termine della consultazione – spiegano Baccini e Rossi – sarà assemblato e definito il programma di Italia Viva per Lucca 2022, in una assemblea generale degli iscritti. A seguire il programma sarà presentato e aperto alla discussione con tutta la popolazione. Sarà anche alla base della definizione dell’accordo per un candidato a sindaco, autonomo, del terzo polo riformista e liberale e per il confronto con le altre forze politiche e della società civile che lo sosterranno assieme a noi”.