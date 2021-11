Verso il voto, l’ex bomber della Lucchese Marino Taddeucci scende in campo a fianco di Raspini

C’è anche Marino Taddeucci, erede dell’omonima pasticceria ed ex calciatore della Lucchese, tra i nomi di Lucca Futura che scenderanno in campo a sostegno di Francesco Raspini per le prossime elezioni comunali.

“Sono un cittadino presente e fiero, ma totalmente inesperto in materia di arringhe elettorali e politiche, quindi parlerò di cose che conosco – spiega Taddeucci -. Quando il mio amico Francesco Raspini mi ha chiesto se avessi voluto unirmi al suo gruppo, sono rimasto sorpreso e anche lusingato. Probabilmente, lui ha colto prima di me che, il forte interesse per la mia città, sarebbe potuto diventare qualcosa di più di un suggerimento o una segnalazione sporadica, ma un vero e proprio contributo attivo, partecipe e costante. In effetti il mio amore verso Lucca, mi ha sempre visto pronto a contribuire per migliorare ciò che meglio conosco e amo della mia città“.

“Da generazioni, la mia famiglia mi ha trasmesso questo legame e ha fatto sempre crescere in me l’appartenenza al territorio. Personalmente ho sempre voluto mantenere uno sguardo al futuro della nostra città. Senza una proiezione verso il futuro, infatti, non ci sarebbe nessun progresso – conclude Taddeucci -. Finalmente, da ex sportivo, scenderò in campo, carico come non mai, al fianco di Francesco Raspini in cui ripongo la mia fiducia proprio per la sua umiltà nel coinvolgere cittadini comuni come me, ma appassionati e sinceri. In bocca al lupo a noi e a LuccaFutura”.