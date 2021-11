Elezioni 2022, le primarie di centrosinistra fissate per il 19 dicembre. Candidature entro il 2

Il centrosinistra ha deciso: le primarie per la scelta del candidato sindaco alle elezioni 2022 si terranno il prossimo 19 di dicembre, la settimana prima delle festività natalizie.

Alla fine ha vinto, dunque, la soluzione di chi ha voluto accelerare sulle consultazioni in vista della campagna elettorale della prossima primavera, portando così al voto elettori e simpatizzanti immediatamente dopo i congressi del Pd.

Il termine per la presentazione delle candidature e delle firme necessarie per presentarsi all’appuntamento è fissato, invece, per il prossimo 2 dicembre.

Si tratterà di primarie di coalizione, aperte quindi a tutti coloro che si riconosceranno in un’alleanza di centrosinistra. Al momento sicuri candidati per la consultazione sono gli assessori della giunta Tambellini Francesco Raspini e Ilaria Vietina.