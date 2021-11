Lucca 2022, il polo ‘rossoverde’ lancia la prima assemblea pubblica

Prima assemblea pubblica per il neonato ‘polo rossoverde’ in vista delle prossime elezioni comunali.

Si terrà venerdì (19 novembre) alle 21 al Dopolavoro ferroviario in Via Cavour 123 e a farne parte, per il momento, sono Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, Sinistra Italiana e Lucca per l’ambiente.

“La Sinistra e gli ecologisti lucchesi si preparano per le elezioni comunali della prossima primavera – si legge nella nota -. Le cittadine e i cittadini, le associazioni e i comitati sono invitati a partecipare per iniziare un percorso nuovo, tutto da inventare, aperto al contributo di tutte e tutti. E’ necessario iniziare un percorso che sia partecipato e dal basso e coniughi i valori dell’antifascismo, della giustizia sociale e del lavoro con i valori dell’ecologia, della partecipazione e dell’accoglienza per dare vita a un fronte alternativo al centrodestra e al centrosinistra”.