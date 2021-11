I bus turistici tornano alla capienza massima, ok la proposta di Mallegni

“Questa mattina, finalmente, siamo riusciti a far approvare l’emendamento che torna a rendere totale la capienza sui bus turistici. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, che è stato condiviso da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega ed anche da alcuni colleghi del Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che purtroppo, come gruppi, hanno votato in modo contrario”, afferma il senatore azzurro Massimo Mallegni subito dopo l’approvazione del suo emendamento in favore del trasporto turistico che torna, da oggi, ad operare con la massima capienza. L’emendamento è stato infatti approvato con 111 voti favorevoli e 97 contrari.

“Devo ringraziare – prosegue Mallegni – il collega, capogruppo del Pd, Salvatore Margiotta che con noi ha voluto condividere questo importante obiettivo. Le imprese turistiche hanno sofferto tantissimo, e quelle del trasporto turistico ancora di più: siamo vicini a loro e sempre li sosterremo come abbiamo fatto in questa occasione. Il mio emendamento è stato approvato e, con grande soddisfazione, adesso guardiamo avanti per un miglioramento dell’attività turistica dei trasporti”.