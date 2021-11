Centrodestra, sono rimasti in sei per una candidatura: e vanno insieme a cena

“Metti una sera a cena per parlare di Lucca”. Si intitola così la foto, postata dalla presidente dei Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco, di una cena con sei commensali che si è tenuta in un ristorante delle colline capannoresi.

Non cittadini comuni ma sei della rosa dei papabili candidati sindaco del centrodestra: Mario Pardini, Luca Leone, Moreno Bruni, Remo Santini, Fabio Barsanti e la stessa Ilaria Del Bianco.

Prove tecniche di unità del centrodestra e scrematura della rosa dei candidati sindaco di Lucca? Rimane il fatto che è significativo che questo incontro si sia tenuto a soli due giorni dal prossimo tavolo del centrodestra unito, in cui ancora una volta si parlerà di metodo e di merito per scegliere chi, per il centrodestra, correrà per guidare Palazzo Orsetti.

Il clima sembra di ritrovata serenità dopo qualche fibrillazione, Ora mancano solo l’ufficializzazione del candidato e il programma. Che sia la volta buona per trovare la quadra?