Provinciali, il centrosinistra: “Una lista aperta alle forze progressiste”

Una “lista plurale”, “aperta” che punta “alla costruzione di un campo largo nell’interesse dei cittadini”: queste sono le caratteristiche della lista Civica democratica e progressista con Menesini secondo la descrizione che ne fa il centrosinistra dell’intero territorio provinciale, che l’ha composto per le elezioni provinciali del 18 dicembre prossimo, a cui sono chiamati a votare tutti i sindaci e consiglieri comunali della Piana di Lucca, della Versilia e della Valle del Serchio.

Le forze politiche che compongono la lista sono: Partito Democratico, forze civiche e popolari del mondo Udc, Sinistra con e forze progressiste.

“Abbiamo lavorato a dare continuità all’azione della Provincia visto il buon lavoro svolto in questi due anni dai nostri consiglieri delegati – dicono Patrizio Andreuccetti, segretario del Pd territoriale lucchese e Riccardo Brocchini, segretario Pd Versilia -. Per questo motivo, molte sono le riconferme. Allo stesso tempo, abbiamo ritenuto importante dare il segnale politico dell’ampio mondo politico che costituisce la coalizione: stiamo costruendo un campo largo, che va dall’Udc alle forze progressiste. Anche se si tratta di elezioni di secondo livello e quindi non saranno i cittadini a votare, vogliamo essere come sempre coerenti e corretti verso di loro anche nella rappresentanza in un Ente di secondo livello come la Provincia. A livello locale, questo campo largo di centrosinistra sta governando già in tanti Comuni e lo sta facendo perché sono i cittadini stessi ad avergliene dato mandato. Pertanto, nel rispetto del mandato elettorale ricevuto da ciascun sindaco e consigliere nel proprio territorio, abbiamo composto una lista di centrosinistra plurale e ampia”.

Questi i nomi dei candidati in lista: Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano; Sara D’Ambrosio, sindaco di Altopascio; Andrea Carrari, sindaco di Piazza al Serchio; Teresa Leone, consigliera comunale di Lucca; Iacopo Menchetti, consigliere comunale di Camaiore; Sara Grilli, consigliera comunale di Viareggio; Marco Bachi, consigliere comunale di Capannori; Irene Tarabella, consigliera comunale di Pietrasanta; Elisa Corsi, consigliera comunale di Careggine; Nicola Conti, consigliere comunale di Pietrasanta.