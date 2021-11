Primarie, Sinistra con raccoglie le firme per sostenere Francesco Raspini

Anche l’associazione Sinistra con sta raccogliendo le firme per sostenere Francesco Raspini alle primarie per le scelta del candidato a sindaco del centrosinistra, in programma domenica 19 dicembre.

Domani (30 novembre) dalle 18 alle 20 gli amministratori di Sinistra con saranno nella sede dell’associazione, in via Vecchia Pesciatina 1076 a San Vito (accanto alla posta), per raccogliere le firme di tutte le persone interessate. Per informazioni, si può inviare una mail a sinistracon@gmail.com.