Provinciali, nella lista di centro anche una consigliera della civica di Del Ghingaro

Si chiama In Provincia la lista di centro che correrà alle prossime elezioni provinciali, un voto a cui sono ammessi solo consiglieri comunali e sindaci dei diversi comuni del territorio.

Sono stati definiti i nomi di coloro che correranno per ottenere, grazie ai voti ponderati, almeno un seggio a Palazzo Ducale. Ci sono, come anticipato, tre sindaci: Marco Remaschi, di Coreglia, ispiratore della intera operazione assieme a Italia Viva; Elisa Anelli di Villa Basilica e Lorenzo Alessandrini, neoeletto primo cittadino di Seravezza. Con lui c’è il consigliere comunale di Italia Viva di Pietrasanta Luca Mori, la consigliera di maggioranza di Coreglia Barbara Gonnella e anche una consigliera eletta a Viareggio per la lista Del Ghingaro, Chiara Consani.

Grandi manovre, dunque, verso il centro e che guardano alle amministrative 2022. Alle spalle, oltre a Italia Viva ed Azione, le due liste che hanno come leader nazionali Matteo Renzi e Carlo Calenda, anche il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, dato come possibile candidato a Lucca ma la cui decisione definitiva non arriverà prima di gennaio.