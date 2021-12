Primarie del centrosinistra, Vietina deposita le firme: “Ora via al dialogo con i cittadini”

“L’obiettivo delle 401 firme è stato ampiamente superato. Quello che 8 giorni fa sembrava una difficile impresa si è rivelata una grande dimostrazione di partecipazione”. I pochi giorni a disposizione, le norme sanitarie, il maltempo di questi giorni non hanno fermato l’entusiasmo di cittadine e cittadini che hanno deciso di sostenere la candidatura di Ilaria Vietina alle primarie del centrosinistra.

“Ed ora due settimane di dialogo e confronto per portare tante e tanti lucchesi a votare per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra. La raccolta delle firme è una prima vittoria – sottolinea Ilaria Vietina, candidata Sindaca di Lucca – rispetto a chi pensava che la scelta del nuovo sindaco di Lucca potesse essere risolta nel palazzo, quasi una sorta di decisione dinastica. A Lucca serve invece un salto di qualità, il coraggio della discontinuità.”

I lucchesi con la loro energia riconoscono dunque nelle primarie una straordinaria opportunità di metodo: scegliere insieme e tra tanti, invece di far decidere i pochi.

“Ho incontrato centinaia di cittadini – prosegue Vietina – che desiderano essere parte attiva, poter contribuire alla vita della città mettendo a disposizione competenze e tempo. Alla politica chiedono ascolto, inclusività e partecipazione, così da costruire ‘Lucca è un grande noi’, una comunità capace di co-responsabilità.”

Questa mattina nella sede di via Barbantini, davanti al Comitato della coalizione Centrosinistra per Lucca 2022, sono state consegnati i moduli sottoscritti per un massimo di 400 firme, come previsto dal regolamento, “ma anche quelle aggiuntive che non potevamo consegnare – sottolinea Vietina – sono per me, per noi, il segno tangibile di un sostegno diffuso e appassionato. Ora è il momento di sfruttare al massimo queste due sole settimane. Sarà un percorso impegnativo e stimolante in compagnia di tante e tanti lucchesi. Insieme proseguiremo nel confrontarci sui bisogni della cittadinanza, coinvolgendo ancora più persone. L’obiettivo, non dimentichiamolo, è offrire a Lucca una proposta seria e innovativa di centrosinistra.”

“Le primarie del 19 dicembre dovranno essere una festa di popolo – conclude Ilaria Vietina – ed è per questo che mi sono candidata a sindaca di Lucca”.