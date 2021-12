Italia Viva Lucca, via al confronto sul programma

Terminati gli approfondimenti fra gli iscritti di Italia Viva, delle 14 schede programmatiche per Lucca 2022, i coordinatori di Italia Viva Lucca, hanno deciso di dare inizio alla diffusione e a una discussione delle stesse con il maggior numero di cittadini lucchesi.

“Nel mese di dicembre, il Pd si scannerà fra due galletti della giunta Tambellini e il centrodestra continuerà a litigare sui possibili candidati – si legge in una nota -. Italia Viva invece aprirà la discussione e la partecipazione popolare sulle sue proposte programmatiche. Italia viva Lucca è la prima forza politica che presenta una serie di schede programmatiche dettagliate per le elezioni amministrative del comune di Lucca nel 2022, schede offerte in via prioritaria alla discussione preventiva di tutti i cittadini”.

“E’ un segnale particolarmente innovativo – sottolineano i coordinatori – rispetto al passato e agli altri raggruppamenti politici, che privilegia un rapporto diretto con la cittadinanza. Appare quasi rivoluzionario il fatto che si antepongano programmi e progettualità alla individuazione di premature candidature spesso solo rappresentative di ben conosciuti gruppi di potere, nella città o all’interno dei partiti. Il nostro approccio culturale è quello della Leopolda: raccogliere intorno a idee e progetti, il più ampio consenso delle forze vive della città e di tutti coloro che vogliano impegnarsi concretamente nella realizzazione di un programma amministrativo innovati e di lungo respiro”.

“Cercheremo – si spiega – di coinvolgere e far partecipare alla elaborazione del nostro programma il maggior numero di nostri concittadini. Ognuno potrà consultare liberamente il sito dove nel mese di dicembre, saranno pubblicate le 14 schede programmatiche: una ogni due giorni, cliccando qui. Ogni cittadino potrà integrare, criticare, implementare le schede proposte scrivendo a: italiavivalucca@libero.it. Italia Viva, per le prossime elezioni a Lucca, nel 2022, lavora prima di tutto sulle idee e sui programmi, condividendoli per tempo con tutti i cittadini. Dopo inizieremo a discutere con tutti del candidato sindaco del terzo polo Riformista e Liberale”.