Stazzema, è Alessio Tovani il nuovo segretario del Partito democratico

Sarà il 41enne Alessio Tovani il nuovo segretario del Partito democratico di Stazzema. Tovani prenderà il posto di Massimiliano Bazzichi.

“È un onore ricoprire questo incarico – commenta il nuovo segretario, Alessio Tovani – dopo tanti anni in cui il ruolo è stato ricoperto da Massimiliano Bazzichi, storico segretario del nostro partito, che mi ha avvicinato al Pd alcuni anni fa. Mi dispiace non abbia voluto portare avanti ancora il suo impegno, ma per tutti noi e per me Bazzichi rimane un punto di riferimento non solo a livello locale, ma anche per la sua capacità di raccordo con le altre realtà territoriali. Come partito abbiamo come priorità quella di riportare le persone all’interno del partito e lo si può fare ricostruendo una dimensione popolare del partito stesso più vicino alle problematiche di tutti e riaprendo un confronto con il territorio”.

“Siamo in una fase di ripartenza dopo mesi in cui anche le possibilità di incontro erano problematiche e ancora oggi non siamo usciti dalla pandemia – conclude Tovani -. Ringraziando Bazzichi per l’eccellente lavoro svolto in questi anni, credo che la priorità deve essere oggi quella di riavvicinare le persone al partito, aprendolo come spazio del dialogo e del confronto e della elaborazione di un sistema di valori che vanno dal lavoro all’ambiente, dallo sviluppo sostenibile all’antifascismo, essendo noi stessi motore di una ripartenza che guardi al locale in un contesto più ampio”.