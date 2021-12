Zucconi: “Agenzie di viaggio abbandonate dal governo, a rischio migliaia di imprese”

“È inconcepibile che un settore nevralgico come il turismo sia stato abbandonato dal governo, come denunciato dall’associazione agenzie di viaggi Advunite“. Così il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo della commissione attività produttive, commercio e turismo Riccardo Zucconi.

“Dopo aver vietato ad un intero comparto di lavorare, perché incapace di fronteggiare seriamente la pandemia, e aver stanziato ristori ridicoli, l’esecutivo dimentica le agenzie di viaggio, rischiando di lasciare senza lavoro circa centomila persone. Senza cassa integrazione e senza aiuti concreti, settemila microimprese rischiano il fallimento, lasciando campo libero ai colossi stranieri, che non pagano le tasse in Italia. Fratelli d’Italia, da sempre al fianco di questi operatori, raccoglie l’allarme lanciato e rilancia la richiesta di Advunite: un immediato stato di crisi per l’intero comparto del turismo, da formalizzare a tutti i partiti nel corso di un incontro ad hoc, durante il quale discutere delle problematiche del settore. Non possiamo abbandonare la terza industria dell’Italia”.