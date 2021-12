Versilia, Montemagni: “Monitorare le tante chiusure di filiali bancarie”

“La continua riorganizzazione a livello bancario è un dato di fatto, ma tale operazione non deve penalizzare la clientela, specialmente quella più anziana ed andare a discapito dei posti di lavoro”.

Così Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega, che prosegue: “Quello che sta succedendo in Versilia, ma anche in diverse altre parti della Toscana è un fenomeno da osservare con attenzione, specialmente quando gli effetti di questo ridimensionamento vanno a colpire i centri medio-piccoli”.

“L’home-banking – precisa l’esponente leghista – non è, poi, così facilmente fruibile da chi ha una certa età e quindi una buona fetta della popolazione potrebbe risentire, come detto, negativamente di queste sforbiciate agli sportelli, effettuate da svariati Gruppi bancari. Pensiamo che le Istituzioni debbano monitorare questo andamento e quindi predisporremo un’interrogazione per chiedere se non sia utile, da parte della Regione, avviare un’interlocuzione con i vari Istituti di credito, al fine di avere determinate garanzie sul mantenimento degli attuali livelli occupazionali e che l’eventuale depotenziamento del servizio non vada, altresì, a creare palesi disagi ai cittadini”.