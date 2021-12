Piano operativo, iniziativa pubblica di Sinistra Con al Dopolavoro Ferroviario

Presentare a tutti i contenuti del piano operativo appena adottato dal consiglio comunale, e mettersi a disposizione dei cittadini per le eventuali osservazioni migliorative, utili a rendere questa pianificazione strategica, prima della sua approvazione, ancora più efficace e partecipata.

È il doppio obiettivo di Sinistra con, che a tal fine organizza un’iniziativa pubblica in programma lunedì prossimo (13 dicembre), alle 21, nei locali del Dopolavoro ferroviario in viale Cavour 123. Titolo dell’incontro Il piano operativo del Comune di Lucca: partecipare per far crescere la cura del nostro ambiente e del nostro territorio. Ad introdurre la serata sarà Daniele Bianucci, che per Sinistra con è componente della commissione urbanistica; a coordinarla sarà il professor Massimo Rovai, dell’Università di Pisa; e parteciperanno, naturalmente, l’assessora Serena Mammini e i tecnici del Comune.

“L’adozione del piano operativo in consiglio comunale è stata importante, perché è stata elaborata una complessa e organica pianificazione, che prova con serietà a porre le basi urbanistiche per la Città del futuro – sottolinea Sinistra con – Prima della sua approvazione, il piano si apre adesso allo strumento delle osservazioni da parte dei cittadini: che nella volontà dell’amministrazione non vuole limitarsi solo ad una previsione di legge, ma bensì diventare un’occasione reale di partecipazione, un mezzo per rendere appunto la pianificazione ancora più efficace e corrispondente alle esigenze del territorio. Tutte le osservazioni saranno poi analizzate, puntualmente, sia dai tecnici, sia dalla commissione urbanistica: e toccherà al Consiglio comunale esprimersi su ognuna di essa. Sinistra con, in questa fase, con questa iniziativa e con quelle che seguiranno, si pone a disposizione dei cittadini, per coadiuvarli nell’attività di conoscenza del piano, e per sostenerli nelle osservazioni che mirano a migliorarlo”.

Molti i punti di forza del piano, sui quali Sinistra con mette l’accento. “Dalla centralità delle aree pubbliche, che mai come oggi, dopo l’esperienza della pandemia che stiamo vivendo, sappiamo quanto sia importante – evidenzia Sinistra con – alle possibilità di recupero, che saranno più facilmente codificabili nei quartieri residenziali, per andare incontro alle opportunità create dalle politiche green nazionali. E ciò è molto importante, perché la nostra Città e i nostri cittadini hanno bisogno di un supporto fattivo per la riqualificazione del nostro territori, la sua salvaguardia ambientale messa in discussione dall’emergenza climatica che viviamo e che le piazze piene di giovani ci ricordano, e anche per il suo rilancio economico. E poi segnaliamo gli articoli 55 e 56 del piano, che segnano cammini anche nuovi per il parco fluviale del Serchio e per quello di Ozzeri e Ozzoretto: e sarà importante dare gambe alla possibilità di definire ulteriori localizzazioni di spazi pubblici per la fruizione del fiume e dei corsi d’acqua, e per completare la strada di riqualificazione che questa amministrazione ha avviato”.