Centro storico da rivitalizzare, Italia Viva: “Serve un progetto abitativo, commerciale e culturale”

Prosegue la pubblicazione delle schede del programma di Italia viva Lucca e i suoi territori in esclusiva su Lucca in Diretta. Oggi il partito affronta il tema del Rivivere la città murata. Si propone un grande progetto abitativo, commerciale e culturale per far tornare a vivere il centro storico di Lucca

In questi ultimi 15 anni con Giunte di Centrodestra e Centro sinistra il centro storico di Lucca si è avviato a un impoverimento nella residenza accompagnato da un degrado culturale e strutturale, accentuato dall’ultima gestione, priva di ogni progettualità di alto profilo e di lunga durata.

La costatazione e l’analisi che Italia Viva fa sull’attuale situazione del Centro-storico all’interno delle Mura di Lucca si può indicare in quattro punti

– In pochi anni si è spopolato di alcune migliaia di residenti che non erano già certo molti. Siamo sotto i novemila residenti continuativi.

– Una buona parte della residenza è diventata di carattere stagionale legata al turismo: case in affitto, B&B.

– I fondi commerciali hanno raggiunto affitti stratosferici alla portata solo di Catene commerciali che hanno trasformato un originale e storico centro storico lucchese uguale a quelle di molte altre città e anche periferie.

– Nel centro storico vi sono migliaia di metri cubi inutilizzati o sottoutilizzati di contenitori pubblici e privati e l’arredo urbano è sempre più fatiscente.

Italia Viva pone alla base dell’elezione del nuovo Sindaco e della prossima amministrazione, nel 2022, un grande e ambizioso Progetto pubblico-privato per riportare ad un ritorno alla residenza nel centro-storico di Lucca, per evitare che la città dentro le Mura finisca per diventare, in alta stagione, un dormitorio per turisti e in bassa, uno squallido deserto.

Proponiamo che la nuova amministrazione comunale con il sostegno attivo di Italia Viva, lanci un grande Progetto “Rivivere la città Murata”: un piano di interventi massicci e programmati su più anni, mobilitando risorse proprie, fondi europei e chiedendo l’aiuto delle Fondazioni Bancarie, per realizzare

– Un numero considerevole di abitazioni “social housing” in affitto e in vendita, per consentire il ritorno nel centro, di giovani coppie e di anziani

– La realizzazione di spazi per il commercio per calmierare i prezzi dei fondi commerciali e consentire il ritorno in città di piccole attività commerciali a carattere familiare

– Il recupero dei grandi contenitori abbandonati e l’utilizzo di quelli scarsamente o male utilizzati sia a sostegno di quanto previsto nei punti precedenti che per una grande progetto di culturale da realizzare negli anni e fare del centro-storico di Lucca una città della cultura e della musica

Non un intervento spot, ma un programmato intervento poliennale, di grande impatto economico e numerico, mettendo a disposizione anche alcuni dei grandi contenitori abbandonati o sotto-occupati, presenti nel centro storico, per migliaia di metri cubi.

Il recupero di questi numerosi contenitori, pubblici e privati, per la realizzazione di case e negozi a prezzi calmierati è la priorità di questo grande progetto.

Manifattura Tabacchi, Caserma Lorenzini, Mercato del Carmine, Cartiere di San Iacopo e molti altri ancora possono divenire case e negozi a prezzi calmierati per cambiare volto alla città Murata.

Sui grandi contenitori abbandonati o sottoutilizzati Italia Viva propone anche un altro Progetto che presenteremo con il nome. “Ridiamo vita ai grandi contenitori abbandonati, pubblici e privati. Ridiamo alla città Murata una funzione economica e culturale di alto livello”.