Fiocco rosa o fiocco azzurro? Al Quirinale si attende con ansia il lieto annuncio

In principio furono le quote rosa, spazio alle donne, rivalsa femminile. Lotta al patriarcato. Eppure sembra, e troppo spesso, che la “questione rosa” emerga come il prezzemolo più per vezzo di cronaca che per reale desiderio di cambiare il volto a questa società.

Una donna al Quirinale? Perché no. Se è una persona adatta, valida, preparata. Un uomo al Quirinale? Perché no. Se è una persona adatta, valida, preparata. Non in quanto donna, non perché uomo.

La questione che soggiace tra rosa e azzurro è di sottile pertinenza: le opportunità devono essere equipollenti per tutti coloro che siano preparati a ricoprire una qualsivoglia carica istituzionale, aziendale o persino un’umile mansione quotidiana.

La preparazione non è maschio e nemmeno femmina. Lo studio è studio, impegno, abnegazione, perseveranza. Sbagliato è continuare a credere che alle donne serva una quota rosa. Alle donne serve la libertà, il rispetto e l’educazione, lo stesso che da sempre si riserva agli uomini e non in quanto uomini, perché se un uomo è un cretino resta un cretino anche se ha giacca e cravatta. E una donna se non è preparata meglio che non ricopra posizioni di rilievo (allo stessa stregua di un uomo) perché altrimenti avremo un problema di incompetenza, non di quota rosa.

Non discriminare una donna solo perché donna, ma nemmeno perseverare se non è competente. Servono opportunità, e una buona educazione che prevede il rispetto della persona.

Se continuiamo a ogni mandato presidenziale a porre la questione: una donna al Quirinale, allora abbiamo ancora un problema. Nella corsa al Colle dovrebbero valere competenza, esperienza, preparazione e basta. Certo, alzare la voce e ricordare che ci sono anche donne degne di entrare in lizza – se purtroppo è ancora necessario farlo – va bene. Ma il cambiamento inizia anche dalle pagine dei giornali e dalle parole che usiamo, reiterare vecchi schemi non aiuta e soffiare sul fuoco femminista solo per alzare polveroni che poi si placano, non ha senso.

Non è una questione femminista è una questione di buon senso: all’Italia serve cura, cambiamento, lungimiranza, preparazione, competenza, sicurezza, crescita. Uno sguardo femminile potrebbe davvero essere ciò di cui abbiamo bisogno per ricominciare ad avere fiducia nel futuro. Una donna perché madre. Una donna perché abbiamo bisogno di cura.

Non una donna perché rosa, ma una donna perché vale.