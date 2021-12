Raspini: “Sanità, necessario potenziare e estendere i servizi territoriali”

La quarta delle sette idee programmatiche di Francesco Raspini, candidato alle primarie del centrosinistra di domenica (19 dicembre), parla di salute.

“Il Covid ce l’ha insegnato in tutta la sua drammaticità e urgenza – spiega Raspini -. La sanità non è solo quello che accade in ospedale e la promozione della salute non passa solo dall’ospedale, ma soprattutto dalla capacità di creare servizi territoriali, dislocati e capillari, che possano consentire alle persone di curarsi vicino casa. Una città che promuove la salute è una città che fa della prevenzione il suo punto di forza e che mette la prevenzione al centro di ogni scelta amministrativa, per creare le condizioni affinché ci sia maggiore capacità di rispondere alle esigenze degli anziani, dei malati cronici e dei fragili. Per questo vogliamo che la promozione della salute e la prossimità della sanità diventino il filo-conduttore della futura politica dell’amministrazione comunale. Per una sanità territoriale, vicina alle persone. Per una sanità che accompagni le famiglie e i fragili. Per una sanità che si occupi anche del benessere psicofisico di ogni singolo cittadino, per creare comunità protette e accoglienti”.

