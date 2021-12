Lega: “Lucca bocciata dal Sole 24 Ore, le istituzioni facciano il mea culpa”

“Il Sole 24 Ore boccia Lucca e la sua provincia: un cinquantottesimo posto davvero deludente. Pessimi indicatori per l’indice di criminalità, il trasporto pubblico e qualità della vita”. E’ l’analisi che fanno Elisa Montemagni, Ilaria Benigni e Giovanni Minniti, rispettivamente Consigliere regionale, provinciale e comunale della Lega.

“Il fatto che ci sia un leggero miglioramento rispetto a prima – affermano – non deve essere minimamente consolatorio, stante la posizione assolutamente deficitaria che, anche quest’anno, il Sole 24 Ore assegna a Lucca ed alla sua provincia. Numeri davvero significativi, in negativo per quanto riguarda, ad esempio, il tasso di criminalità ed in generale la qualità della vita; tutti segnali allarmanti che non devono essere, quindi, sottovalutati. Bisogna, dunque invertire la rotta, perché, di questo passo, difficilmente si riuscirà ad abbandonare questa scomoda ed infelice posizione di classifica, risalendo, com’è necessario, la china. E’ quindi doveroso che le istituzioni facciano mea culpa e si muovano di conseguenza per migliorare questi dati che non sono certamente un accattivante biglietto da visita per la lucchesia”.