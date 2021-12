Contenziosi sul Piuss, l’opposizione: “L’amministrazione renda noto il risarcimento richiesto dalle ditte”

“Ci sono troppe incognite, mai chiarite dall’amministrazione Tambellini, sui contenziosi relativi ai cantieri dei progetti Piuss riguardanti la parte nord dell’ex Manifattura e la ex caserma Lorenzini e l’opposizione vuole vederci chiaro, anche perché i costi degli stessi possono condizionare gli equilibri di bilancio della prossima amministrazione”. Per questo motivo tutti i capigruppo delle forze politiche di minoranza (Barsanti, Santini, Martinelli, Minniti, Torrini e Bindocci) hanno congiuntamene firmato un’interrogazione con la quale si chiede alla giunta di render noto a quanto ammonterebbero eventuali richieste di risarcimento danni da parte delle aziende che hanno citato in giudizio il Comune.

“I progetti Piuss – dichiarano in una nota i gruppi consiliari di Difendere Lucca, SiAmo Lucca, Fratelli d’Italia, Lega e Lucca2032 – dovevano rilanciare una parte importante del centro storico. Dopo oltre dieci anni invece è finito tutto in tribunale, e Lucca ha perso la possibilità di usare quei finanziamenti europei. Oltre il danno però si rischia anche la beffa: i contenziosi fra le imprese che dovevano fare i lavori e il Comune di Lucca potrebbero gravare sulle casse comunali”.

“Il Comune – continua la nota – è stato infatti citato a giudizio per mancato rispetto dei contratti. Da quanto si apprende da alcune determine, le udienze dovrebbero essere iniziate nel 2019, ma la giunta non ha informato la città. Vogliamo quindi sapere se i procedimenti sono conclusi e, in caso affermativo, con quali esiti e quali potrebbero essere i possibili sviluppi. Fondamentale è sapere se siano state formalizzate richieste di risarcimento verso il Comune e soprattutto conoscere il relativo importo, e se l’amministrazione comunale abbia avanzato ipotesi transattive”.

“Questa vicenda, così rilevante per la vita dei lucchesi e per le casse dell’ente, non può essere tenuta nascosta all’opposizione, ma soprattutto alla città. Un’eventuale condanna del Comune al risarcimento potrebbe rischiare di compromettere le possibilità e le capacità della prossima amministrazione. Un’ipotesi che ci auguriamo si possa scongiurare – concludono i gruppi consiliari di minoranza – ma nei confronti della quale questa amministrazione dovrà assumersi le proprie responsabilità”.