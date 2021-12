Mozione della consigliera Valentina Mercanti (Pd): “Diffondere la figura del Green Manager”

Una mozione per massimizzare l’impegno dell’ente per la nascita ed il consolidamento della professione del Green Manager, una nuova figura che, all’interno delle amministrazioni pubbliche, è dedita allo sviluppo delle politiche di sostenibilità, di transizione ecologica e di crescita dei cosiddetti green jobs.

Questa, in sintesi, la proposta di Valentina Mercanti, consigliera regionale Pd.

“L’idea di questa mozione – spiega Mercanti – muove dai principali accordi internazionali in tema di transizione ecologica, dall’agenda 2030 all’accordo di Parigi, dal Green Deal al Next Generation Eu e mira ad accelerare il passaggio del sistema economico toscano a un modello concretamente sostenibile, rinnovando il sostegno della Regione a tutte le iniziative formative e occupazionali che rispettino la Green e Blue Economy. Tra questi è da segnalare e continuare a sostenere Action, il progetto partecipato dal Parco scientifico del Comune di Capannori. In questo senso, la figura del Green Manager si pone come professionalità in grado di connettere il tessuto produttivo delle aziende ai principi ecologici attraverso piani industriali di abbattimento dei consumi, ottimizzazione dei costi e salvaguardia del territorio”.

La mozione inoltre, se approvata, impegnerà la giunta regionale ad “attivarsi con il parlamento e il governo affinché siano presto riconosciute le qualifiche professionali necessarie a definire la figura del Green Manager, valutando in tal senso anche ogni spazio di intervento autonomo della Regione”.