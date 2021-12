Anche Sinistra Italiana di Lucca in piazza per lo sciopero generale

Sinistra italiana sostiene lo sciopero generale promosso da Cgil e Uil per domani (16 dicembre).

“Una piazza importante” secondo il coordinatore provinciale di Si, Alberto Pellicci, “che finalmente smonta l’unanimismo di facciata di cui si è giovato in questi mesi il cosiddetto governo dei migliori”.

“Sinistra Italiana – prosegue Pellicci – come unica forza del campo progressista presente in Parlamento all’opposizione del Governo Draghi, si è mossa nelle aule per contrastare una manovra che premia chi già ha (i pochi) a scapito di chi è stato più colpito da due anni di pandemia seguiti a due decenni di tagli indiscriminati (i più). Tutto ciò nel paese europeo in cui i salari sono cresciuti meno, l’orario di lavoro è più lungo e si va in pensione più tardi (fonte Ocse)”.

“Per questo – conclude il coordinatore di Sinistra Italiana – saremo anche noi in piazza. Per questo ci teniamo a ringraziare Cgil e Uil per aver lanciato una mobilitazione che, ne sono sicuro, può fare la differenza”.