Lia Quartapelle a Lucca: “Alle primarie sto con Ilaria Vietina”

La campagna di Ilaria Vietina sindaca oggi (15 dicembre) ha ringraziato l’onorevole Lia Quartapelle, deputata Pd dal 2013 e capogruppo in commissione Esteri, per la sua visita a Lucca a sostegno della candidata alle primarie del centrosinistra.

In apertura dell’incontro L’Europa, Lucca e il Pnrr: Investendo nel nostro futuro, svoltosi ieri (14 dicembre) nella sala del Trono di Palazzo Ducale, Quartapelle ha voluto dichiarare in modo esplicito il suo appoggio per la candidatura di Vietina.

“Vorrei dire quanto sono contenta di essere qui a sostenere Ilaria Vietina alle primarie. Per due ragioni. La prima ragione è che io credo molto in un partito, il nostro, che fa della partecipazione una delle cifre del rinnovamento e dell’impegno. Le primarie, che spesso usiamo per la scelta delle cariche interne, in realtà, sono uno strumento straordinario proprio per la selezione delle cariche monocratiche come quella di sindaco o di sindaca. Penso che questo passaggio qui a Lucca, con la scelta di domenica prossima, sia un passaggio importantissimo per coinvolgere e per preparare bene la campagna elettorale, per tenere insieme la coalizione ma anche per cominciare a scaldare i motori”, ha detto.

“E la seconda ragione per cui sono contentissima di essere qui, per le primarie ma in particolare per sostenere Ilaria Vietina come candidata, è che, quando ci siamo sentite per parlare ci siamo trovate fin da subito in sintonia – afferma – . Non sono tante le donne che dicono: io ci sono, io sono a disposizione. Che fanno quel passo in più per una carica complicata come quella di sindaco. Tant’è che alle ultime amministrative, l’abbiamo visto, i candidati alle primarie erano praticamente tutti uomini e tutti i candidati che, per fortuna, hanno vinto erano uomini”.

“Quindi – ha continuato l’onorevole Quartapelle -, io ho una grande stima e un grande desiderio di sostegno verso chi come Ilaria ha accumulato tanta esperienza amministrativa, verso chi è stata molto al servizio della comunità e poi dice: a questo punto io provo, provo a fare un passo in più, che è un passo in più che diventa ‘noi’. Questo è lo slogan di Ilaria, e secondo me rappresenta al meglio il contributo nuovo delle candidature femminili, che sono delle candidature spesso collettive, come dimostra anche la vostra presenza qui questa sera e tutta la vostra campagna elettorale e il tentativo di coinvolgere più persone possibili per andare a votare domenica”.

Ilaria Vietina ha risposto ringraziando Quartapelle: “Il suo generoso sostegno è molto gradito, anche perché viene da una delle massime figure della segretaria del Pd. Io mi impegno a lanciare una stretta e attenta collaborazione con i colleghi a livello nazionale, con i ministeri e con Anci per tutelare gli interessi di Lucca nel corso dei prossimi cinque anni. L’accesso ai fondi del Pnrr, come ha sottolineato l’On. Quartapelle, permetterà di valorizzare e promuovere l’occupazione femminile”.

Vietina ha anche ringraziato Quartapelle per aver abbracciato la slogan della sua campagna: “Lucca è un grande Noi”.