Ex assessora assunta in Comune, Guidotti (Pd): “Santini risolva il suo di conflitto di interesse”

Durissima replica del capogruppo del Pd, Roberto Guidotti, alla nota di Remo Santini di SiAmo Lucca.

“Il consigliere, giornalista, caposervizio di un noto quotidiano locale, Remo Santini – dice Guidotti – giunti alla vigilia delle feste natalizie, lancia il gioco dell’anno “insinua il dubbio” e come spesso ha fatto negli ultimi tempi lancia il sasso e insinua dubbi. Questa volta tira in ballo e cerca di infangare il nome di persone che da anni affrontano concorsi pubblici per trovare un lavoro, che ne hanno vinti regolarmente e che hanno diritto da dipendenti pubblici di avvicinarsi a casa. Ho avuto appena il tempo di informarmi sul caso dell’assunzione di un profilo D1 tecnico e posso dire che il Comune di Lucca, i suoi dirigenti, funzionari ed impiegati hanno prima di tutto rispettato con grande scrupolo la legge e le procedure con la massima correttezza. Il Comune aveva bisogno di diverse figure tecniche di questo tipo che sono venute a mancare nella pianta organica e, per coprire questa carenza velocemente, come previsto dalla legge, l’ufficio personale ha chiesto pubblicamente e ufficialmente graduatorie ad altri enti che avessero già svolto concorsi pubblici”.

“Hanno risposto a stento solo due enti – prosegue – il Comune di San Giuliano e l’Unione dei Comuni della Garfagnana. Alcuni professionisti in graduatoria hanno rinunciato e quindi, secondo le regole, si è giunti alla scelta della candidata che Santini travolge con le sue illazioni. Peraltro il Comune ha ancora bisogno di altre figure professionali di questo tipo per completare la pianta organica”.

“È semplicemente vergognoso – conclude Guidotti – che per gettare discredito sull’amministrazione comunale si utilizzi il nome di persone che hanno studiato per superare concorsi pubblici. È ancora più vergognoso che il consigliere Santini nello stesso tempo in cui lotta e sgomita strenuamente per farsi rappresentare come capo dell’opposizione di centrodestra lucchese, sperando di essere scelto nuovamente come prossimo candidato a sindaco di Lucca, diriga e continui ad utilizzare le pagine del suo giornale viareggino anche per parlare di Lucca e di questioni che coinvolgono il capoluogo e il suo territorio dov’è rappresentate politico. Santini nel suo comunicato omette di dire chiaramente: che tutte le persone citate hanno superato concorsi pubblici; che dalle graduatorie sono state prese più persone e non solo loro. È normale che un dipendente pubblico a cui viene data la possibilità di avvicinarsi a casa accetti. E Santini dovrebbe saperlo bene visto che ha preferito starsene a Viareggio piuttosto che risolvere pienamente il suo conflitto d’interessi e spostarsi in una provincia differente”.