Manifattura, Vietina: “Sarà il cardine della Cittadella delle arti e delle professioni”

È dedicata alla Manifattura la quarta pillola della campagna di Ilaria Vitina candidata alle primarie del centrosinistra, pubblicata oggi (16 dicembre) sui social.

“Adesso è ora di fare scelte chiare e di utilizzare questa area – dice Ilaria Vietina – mettendola a disposizione della collettività. Ma come? La manifattura a Lucca è un luogo simbolico per il passato e per il futuro. Per il passato è il simbolo del lavoro delle donne, per il futuro diventerà il cardine della Cittadella delle arti e delle professioni. Accoglierà attività didattiche, formative, accademiche e culturali di alto livello. Ci sarà spazio per gli ordini professionali, per il Centro per l’impiego e per la formazione permanente. Sarà la sede di Lucca learning city. La progettazione e la gestione avverranno secondo il principio dei beni comuni, con la partecipazione più ampia possibile della cittadinanza, delle imprese, degli investitori e di tutte le persone interessate”. Clicca qui per vedere il video.