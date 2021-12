Provincia, si vota per il rinnovo del Consiglio: tre le liste in lizza

Conto alla rovescia per il rinnovo del consiglio provinciale di Lucca. Si voterà sabato (18 dicembre) dalle 8 alle 20 e i seggi saranno tre: Palazzo Ducale a Lucca (seggio principale); nella sede dell’Unione dei Comuni della Garfagnana a Castelnuovo di Garfagnana e a Villa Argentina a Viareggio (seggi distaccati): la votazione è stata organizzata su tre sedi sia per evitare assembramenti, ma anche per favorire la partecipazione al voto.

La votazione di sabato vede il rinnovo dei 12 consiglieri provinciali che restano in carica due anni, a differenza del presidente il cui mandato dura 4 anni. Si tratta di elezioni di secondo livello – riservate cioè agli amministratori – come previsto dalle riforma Delrio per le amministrazioni provinciali: sono chiamati ad esprimere il voto 476 amministratori tra sindaci e consiglieri comunali. Si tratta del corpo elettorale che deriva dai 33 Comuni del territorio, 10 amministrazioni civile per il seggio di Lucca, 16 per la sottosezione della Garfagnana e 7 per la Versilia.

Le liste ammesse dalla commissione elettorale sono 3 per un totale di 22 candidati, dai quali usciranno i 12 consiglieri provinciali ai quali, nei prossimi due anni, sarà dato mandato di affiancare il presidente Luca Menesini, rieletto alla carica più alta nel dicembre 2019. Quella di sabato sarà anche la prima ‘prova di terzo polo’ grazie alla lista chemette insieme Azione, Italia Viva e una esponente della lista civica di Giorgio Del Ghingaro.

Con il numero 1 è stata contrassegnata la lista In Provincia per la quale sono candidati: Lorenzo Alessandrini, Elisa Anelli, Chiara Consani, Barbara Gonnella, Luca Mori e Marco Remaschi.

Il numero 2 indica, invece, la lista Centrodestra e Civiche per la provincia di Lucca che vede candidati: Ilaria Benigni, Melania Ferrari, Michele Giannini, Matteo Petrini, Matteo Scannerini e Iolanda Turriani.

Infine, il numero 3 è quello assegnato alla lista Provincia civica democratica e progressista con Menesini ed è composta da: Patrizio Andreuccetti, Elisa Corsi, Marco Bachi, Sara D’Ambrosio, Andrea Carrari, Sara Grilli, Nicola Conti, Maria Teresa Leone, Iacopo Menchetti e Irene Tarabella.

Le elezioni di secondo livello prevedono l’applicazione del cosiddetto indice di ponderazione dei voti per le elezioni dei nuovi organi amministrativi e questi fanno riferimento alle fasce demografiche di appartenenza dei Comuni: in sostanza viene assegnato un ‘peso’ più consistente a seconda del numero dei residenti del comune di appartenenza dell’avente diritto al voto.

Stando alle previsioni, già da domenica si dovrebbero poter conoscere i risultati elettorali e la composizione del nuovo consiglio provinciale.

Per tutte le informazioni e approfondimenti su questa tornata elettorale, è a disposizione una speciale sezione del sito della Provincia (www.provincia.lucca.it)