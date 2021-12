Martinelli e Fantozzi: “Lavori sulla Sarzanese, il Comune faccia pressing ad Anas”

“L’amministrazione comunale di Lucca deve sollecitare Anas a trovare immediate soluzioni per i residenti di via Sarzanese assediati da code e traffico per un cantiere mai iniziato. Basta ritardi, Anas deve iniziare e portare finalmente a termine i lavori. Mesi di segnalazioni e proteste da parte dei residenti ed automobilisti che ogni giorno si trovano, per lavoro o necessità, ad attraversare la Sarzanese trovandosi invischiati in un cantiere infinito all’altezza del bar della Salute, tra Farneta e Santa Maria a Colle”: è questo l’appello del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il presidente del gruppo Fdi in Consiglio comuale a Lucca, Marco Martinelli.

“Gli abitanti della zona sono esasperati – affermano -, dopo mesi si sarebbero aspettati uno straccio di soluzione alternativa alla chiusura parziale della strada, e, invece, proseguono disagi per tutto il giorno, senza mai vedere operai al lavoro nel cantiere. Dopo aver chiuso un tratto di strada con transenne e installato semafori per il senso unico di marcia, sono spariti tutti lasciando solo disagi e una strada dissestata”.