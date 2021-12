Raspini: “La futura amministrazione dovrà porsi la sfida della lotta al cambiamento climatico”

“La futura amministrazione comunale dovrà porsi come sfida principale la lotta al cambiamento climatico. Una sfida da intraprendere con tutta la comunità, con ogni singolo cittadino”. Questa la settima e ultima proposta programmatica di Francesco Raspini, candidato alle primarie del centrosinistra di domenica (19 dicembre).

“La politica del futuro – spiega Raspini – non può prescindere dall’attenzione forte, costante, continuativa all’ambiente: dobbiamo compiere scelte coraggiose in questo senso. L’amministrazione di domani, la Lucca futura, dovrà porsi necessariamente in quest’ottica, in ogni sua decisione: questo, infatti, dovrà essere il filo conduttore di ogni decisione e di ogni azione intrapresa dalla politica, a partire da quella locale. Così nelle opere pubbliche, nella pianificazione urbanistica, nella scuola, nel sociale, nella promozione turistica e culturale, nello sport, nella valorizzazione del nostro patrimonio artistico e naturalistico. Non possiamo perdere altro tempo e dipende da noi, da ognuno di noi, dalla nostra capacità di promuovere iniziative sostenibili e di compiere scelte volte all’ecologia e al rispetto dell’ambiente Un’inversione di rotta che parte dal quotidiano, dai singoli e semplici gesti che compiamo ogni giorno”.

Si ricorda che alle primarie del centrosinistra in programma domenica (19 dicembre) dalle 8 alle 21, tutti possono votare, dai 16 anni (compiuti) in su: per votare non è necessario essere iscritti a un partito politico. Per sapere dove votare, clicca qui.