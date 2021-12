Santini si difende: “Guidotti infanga il mio lavoro ma non risponde sull’ex assessore assunto”

Tengono ancora banco a Lucca le polemiche seguite all’assunzione in Comune di un ex assessora e consigliera comunale dell’amministrazione.

Remo Santini, leader di SiAmo Lucca, che aveva rilanciato, oggi si difende dalle parole del consigliere del Pd, Roberto Guidotti, che lo aveva invitato, prima di fare polemiche, a pensare al suo “conflitto di interesse”.

“Anziché rispondere alla mia domanda sui criteri in base ai quali l’amministrazione ha assunto un ex assessore ed ex consigliere comunale pescando da una graduatoria dove c’erano altri aspiranti – risponde Santini -, il capogruppo del Pd preferisce glissare infangando il modo con cui svolgo il lavoro che ho in un’altra città: che come tutti sanno non ha niente a che vedere con il mio ruolo politico a Lucca“.

“Stendo un velo pietoso quando dichiara che non sapeva della vicenda che riguarda Francesca Pierotti ed è andato a informarsi, così come sul tentativo di mettermi in bocca frasi che non ho mai scritto, perché è chiaro che parliamo di persone che hanno superato concorsi ma anche di scelte nelle liste degli idonei che vanno in base alla discrezionalità dell’ente che decide chi inserire e chi no in pianta organica – conclude Santini -. Che Guidotti non sapesse leggere me ne ero già accorto, dato che tra l’altro avevo chiesto lumi al sindaco e alla giunta e non certo a lui, così come è evidente il tentativo di vari esponenti del centrosinistra locale (in atto da oltre 4 anni) di screditarmi nella sfera lavorativa solo perché ho deciso di continuare correttamente a svolgere il mio ruolo di opposizione fino al termine del mandato”.