Montemagni (Lega): “Oltre duecento famiglie lucchesi escluse dal pacchetto scuola”

“Il presidente Giani parla di un bilancio ricco d’investimenti e non di tagli: lo spieghi alle oltre duecento famiglie lucchesi escluse dal pacchetto scuola“. E’ quanto afferma Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

“Ebbene – sottolinea – sarebbe, dunque, utile che lo stesso governatore spiegasse, ad oltre duecento famiglie lucchesi, come mai, non potranno usufruire dei consueti fondi per l’acquisto di materiale didattico. La risposta è facile: se il ‘pacchetto scuola’ viene, in realtà, ridimensionato, è automatico che, purtroppo, non ci siano soldi per tutti”.

“Per quanto riguarda Lucca – sottolinea la rappresentante della Lega – mancherebbero circa quarantamila euro che penalizzano, appunto, diversi genitori e di riflesso i loro figli. Quindi o Giani non conosce i dettagli della manovra, oppure è un po’ smemorato. Ad ogni modo ci penseremo noi, da martedì in poi, a ricordargli in Aula che tagliare nel settore scolastico è un grave errore e faremo di tutto affinché si ponga immediatamente rimedio al disagio creato alle predette famiglie lucchesi”.