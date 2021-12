Nuove strutture, sponsor e conservazione del patrimonio: le proposte di Italia Viva per la cultura

Una proposta complessa per il rilancio di Lucca sul lato culturale. È quella che arriva da Italia Viva Lucca che prosegue nella pubblicazione delle sue schede programmatiche in esclusiva su Lucca in Diretta.

Una proposta per un originale e nuova politica culturale a Lucca. Una proposta che si coniuga su quattro punti qualificanti:

– Conservazione e utilizzo del patrimonio culturale esistente

– Nuove strutture per la cultura

– Valorizzazione delle emergenze culturali esistenti

– Ricerca organica di sponsor per un rilancio di tutto il settore

Conservazione e utilizzo del patrimonio culturale esistente

L’immenso patrimonio storico-artistico della città è stato spesso abbandonato a sé stesso e si deve solo all’intervento benefico delle Fondazioni Bancarie locali, se molto è stato salvaguardato.

Italia Viva propone di creare una Fondazione aperta, con il nome “Opere dell’ingegno Lucchese” con il compito di preservare, mantenere, gestire e valorizzare tutto il patrimonio edilizio storico della città e le principali strutture che possono essere ascritte alla cultura lucchese, allargando le competenze dell’ex Opera delle Mura.

Devono far parte della istituenda Fondazione “Opere dell’ingegno Lucchese”, il complesso delle Mura lucchesi delle varie epoche, le Torri e i Palazzi Storici di proprietà del Comune, l’Acquedotto Monumentale del Nottolini, i Monumenti, le Fontane Artistiche, l’Orto Botanico e i Parchi comunali.

Confluiranno altresì nella detta Fondazione tutti i Musei Comunali, le Mostre e le Rassegne permanenti riconducibili al Comune.

I programmi di valorizzazione dei beni culturali affidati alla cura della Fondazione debbono essere sempre preventivamente approvati dal Comune, ogni anno.

A detta Fondazione sarà anche affidata la delega del Sindaco per l’arredo urbano della città.

Il Comune manterrà il controllo della Fondazione, ma ne potranno far parte altri Enti Pubblici, le Fondazioni Bancarie ed altre Fondazioni, gli Istituti bancari e assicurativi ed ogni altro privato che sarà riconosciuto utile dal Comune.

La Fondazione dovrà proporre al Comune una valorizzazione programmata e organica dei beni a lei affidati, con particolare riguardo all’utilizzo dei baluardi, sotterranei, casermette delle Mura urbane.

Nuove strutture per la cultura

Italia Viva propone di realizzare:

Un Teatro Puccini da 1.500 posti per i grandi eventi Pucciniani, il Summer Festival “invernale”, Congressi e eventi, che pubblico e privato, potranno organizzare. L’ubicazione che proponiamo è il Mercato Ortofrutticolo, ormai fatiscente e vicinissimo alla città, trasferendo altrove le poche attività rimaste.

Il progetto “Alessandro Sesti” una arena di 400 posti all’aperto, prospicente la dismessa porta San Donato, per eventi estivi di associazioni e gruppi

Una sistemazione più stabile dell’area del campo balilla per i grandi eventi musicali e non, attraverso un impianto del verde resistente come i campi di calcio.

Valorizzazione delle emergenze culturali esistenti

Le attività culturali di questi anni, anche quelle di alto livello, sono state sempre mal comunicate, come fossero una cosa “solo per noi”.

E’ mancata qualsiasi politica di comunicazione che portasse ad un maggior ritorno economico, anche indiretto, l’evento realizzato.

I grandi eventi Summer Festival, Comics, Puccini e la sua Lucca, Murabilia, Verde Mura e altri ancora devono far parte di una comunicazione Istituzionale che affianchi quella dei privati, per valorizzare al meglio gli eventi ed avere ritorni economici maggiori per tutta la città.

Particolare impegno il Comune dovrà mettere per dare sostegno a tutte le iniziative e gli eventi che le Associazioni culturali presentano alla città.

Per dare un sostegno indiretto a tali Associazioni abbiamo proposto che il Comune dia ad ogni associazione regolarmente riconosciuta, una sede in comodato gratuito, in uno dei tanti contenitori pubblici non utilizzati.

Valorizzazione delle Associazioni culturali del territorio: censimento di quelle che svolgono attività continuativa e sostegno attivo alle loro iniziative, attraverso una Consulta delle Cultura da convocare almeno due volte l’anno per discutere, programmare, integrare e sostenere le singole iniziative.

Ricerca organica di Sponsor per un rilancio di tutto il settore

I fondi pubblici destinati agli eventi sono sempre meno, per cui occorre istituzionalizzare la ricerca degli Sponsor privati, attraverso una delibera che recepisca le condizioni pubbliche ed uguali per tutti, per cui si possa sponsorizzate tutto o in parte alcuni eventi, anche prevedendo una commissione di intermediazione per chi aiuta ad acquisire sponsor privati.