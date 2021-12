Vcs: “Manifattura sud, a un mese dall’asta non si sa ancora nulla degli acquirenti”

“A distanza di quasi un mese dall’asta, a parer nostro scellerata, tuttora non sappiamo chi l’ha acquistata e che cosa intende farci”. Sono parole del comitato Vivere il centro storico sulla vendita di una porzione dell’ex Manifattura sud.

“L’ amministrazione in carica, in virtù del mandato elettorale ricevuto dagli elettori, nel quale peraltro niente si diceva a proposito della ex Manifattura – afferma il comitato – ritiene di poter gestire i beni comunali come fossero oggetti di famiglia, non degnandosi nemmeno di informare i suoi sudditi, pardon cittadini, di quello che succederà al bene dopo tale incomprensibile decisione. Era già da un po’ di tempo che non avevamo modo di assistere ad una tale forma di espressione dispotica del potere. Pensavamo che dopo la inutile passerella sul fiume e l’ ancora più inutile Planetarium all’ Acquedotto, il compito di amministrare la città si articolasse in una logica di minimo buon senso e di discussione con la cittadinanza”.

“Discussione – aggiunge Vcs – che non si è mai verificata nemmeno dopo che i gruppi spontanei di cittadini hanno fatto notare al Sindaco il rischio di un danno erariale che poi lo stesso ha condiviso mandando a monte il progetto Coima/Fcrl. Una mancata discussione, nonostante le 1.400 firme raccolte fra i cittadini, giustificata dal bisogno di operare nel bene del popolo che ha conferito il mandato elettorale, quasi come se la scheda elettorale fosse una delega in bianco. Quanto dovranno ancora aspettare i cittadini per sapere chi ha comprato lo stabile principale della ex Manifattura e che cosa intende farci?”.