Primarie, Colucci (Iv): “Tanto rumore per nulla”

“Tanto rumore per nulla”. Così Francesco Colucci dei Riformisti per Italia viva commenta i risultati delle primarie.

“Organizzate dal Pd, con liste e partitini satelliti, hanno visto il voto di 2356 lucchesi con la vittoria del ‘predestinato’ con 1357 preferenze, che sarà il candidato della sinistra a sindaco – riporta Colucci -. Gli aventi diritto al voto nel Comune di Lucca sono circa 78 mila e quattro anni fa hanno votato per il sindaco poco meno di 40 mila persone. Erano candidati a queste primarie due assessori da circa 10 anni, della giunta Tambellini, di un partito, il Pd, al potere assoluto e solitario, da altrettanti anni. Le primarie hanno visto 2356 votanti, con grandi foto dei candidati, pagine pubblicitarie sui mass media, presenza del segretario nazionale, Letta. La conclusione è affidata a una frase di William Shakespeare ‘much ado about nothing’, ovvero molto rumor, per nulla”.