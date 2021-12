Primarie, la coalizione: “Un successo di partecipazione e democrazia”

“Una giornata di partecipazione e democrazia che conferma il centrosinistra come l’unica area politica capace di coinvolgere i cittadini nelle scelte che li riguardano”. È questo il commento della coalizione di centrosinistra il giorno dopo il voto per le primarie.

“Le prime elezioni primarie in tempo di covid si sono dimostrate un successo di partecipazione. Quasi 2400 persone hanno deciso di recarsi ai seggi in una fredda giornata di dicembre per esprimere la propria preferenza sul candidato a sindaco di Lucca. L’indicazione delle urne è chiara – prosegue la nota -, Francesco Raspini sarà il candidato sindaco unitario del centrosinistra alle elezioni amministrative del 2022. Una candidatura autorevole e un risultato uniforme su tutto il territorio comunale, maturato senza liti o accordi sotterranei ma nella chiarezza del metodo e degli obiettivi politici e grazie al sostegno e alla partecipazione di tante persone. Certamente tutt’altro che un punto di arrivo ma un punto di partenza per l’allargamento della coalizione ai soggetti disponibili a condividere un progetto comune e per l’elaborazione di un programma di governo che guardi alla città nei prossimi 10 anni”.

“Il lavoro vero inizia oggi – sostiene la coalizione – e sarà improntato all’ascolto, al coinvolgimento e alla formulazione di proposte concrete per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Il progetto che abbiamo in mente avrà le caratteristiche della coralità e dell’inclusione di esperienza e voci diversificate ma anche la capacità di fare sintesi per giungere a proposte univoche e chiare sui tanti temi che riguardano Lucca. In conclusione due ringraziamenti doverosi: ai tanti volontari che hanno consentito lo svolgimento di questa giornata di democrazia senza intoppi e a Ilaria Vietina per aver condotto la sua campagna con impegno, serietà e lealtà: il suo contributo e la sua esperienza saranno certamente elementi essenziali del progetto per la città del futuro”.