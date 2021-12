Scuole nei container, Azione under 30: “I tempi indicati dalla Provincia sono inverosimili”

Lucca in Azione under 30 ancora all’attacco sul tema delle scuole.

A parlare è Pietro Pardossi Tognelli, coordinatore provinciale del movimento giovanile del partito: “Finalmente – dice – dopo il nostro intervento la Provincia ha trovato il tempo di incontrare il consiglio d’istituto dell’Isi Machiavelli. Il presidente Menesini si è impegnato a effettuare i lavori nei container onde evitare infiltrazioni d’acqua e rumori causati dalle precipitazioni. Tali problematiche però sussistono già da 4 lunghi anni, ossia dall’inizio dell’era “container” e, nonostante un susseguirsi di reclami da parte di studenti e professori, niente fino ad ora è stato fatto o programmato (sappiamo tuttavia come la concezione del tempo per il presidente sia alquanto distorta). Purtroppo questi interventi verranno probabilmente effettuati solo su alcuni prefabbricati, dato che per il momento nè Menesini né l’architetto della Provincia Lazzari danno conferme sui lavori per quanto riguarda i container che ospitano gli studenti del Civitali”.

“Finalmente sono state date alcune (a parer nostro improbabili) scadenze – prosegue Pardossi Tognelli – Menesini ha infatti dichiarato che entro fine gennaio 2022 inizieranno i lavori di ristrutturazione della scuola in via San Nicolao, “concedendo” quindi agli alunni di rientrare nella loro sede già a settembre 2023. Oltre a ciò ha ufficializzato l’arrivo entro febbraio di altri due nuovi moduli prefabbricati che sarebbero però dovuti arrivare a fine ottobre scorso. Nonostante noi crediamo che queste date siano (come purtroppo si è sempre visto) difficili da rispettare, cerchiamo per ora di credere a tali parole, sperando non si perdano nel corso delle promesse elettorali come ormai avviene da 4 anni a questa parte”.

“Ricordiamo inoltre al presidente – conclude – che il prossimo anno al liceo classico, la cui sede si trova nel centro storico, mancherà quasi sicuramente almeno un’aula, ed è necessario che la Provincia fornisca immediatamente delle soluzioni efficaci e sicure, mettendo sempre avanti agli interessi di propaganda il diritto allo studio dei ragazzi e il bene di studenti e insegnanti senza limitarsi a false promesse”.