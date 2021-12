Bianucci (Sinistra con): “Bene le primarie, ora al lavoro per allargare la coalizione”

“Rafforzare la nostra unità e ampliare la partecipazione in un progetto che deve diventare ancora più inclusivo, e all’interno del quale un numero crescente di persone possa sentire di poter dare il proprio contributo: sono le due le sfide che il centrosinistra ha di fronte per vincere le elezioni della prossima primavera, e per proseguire con maggiore forza e determinazione nella costruzione di una città aperta e capace di non lasciare indietro nessuno”.

Così Daniele Bianucci, capogruppo di Sinistra con, in merito alle primarie di domenica scorsa.

“A parole tutti dicono di volere fare le primarie, tutti sono pronti a commentare il risultato, ma la realtà è che il centrosinistra oggi è l’unica forza capace di scegliere la via della democrazia per decidere il candidato a sindaco – prosegue Bianucci – Francesco Raspini, che le primarie le ha vinte, adesso è il candidato di tutte e tutti: non perché lo ha scelto qualche dirigente intorno ad un tavolino, ma perché è stato designato dagli elettori. E Ilaria Vietina, seconda candidata del Pd alle primarie, ha dimostrato di aver saputo raccogliere un consenso personale davvero importante. Le consultazioni di domenica hanno fatto emergere un patrimonio inestimabile: più di 2.300 cittadine e cittadini, che hanno sottoscritto il manifesto dei valori della coalizione, e che in una fase storica complicata, in cui la pandemia è tutt’altro che archiviata, hanno deciso di esprimere la propria voce all’interno di una scelta democratica e partecipata. Oggi, più che mai, dobbiamo puntare sull’unità: prendendo ad esempio la lealtà reciproca e il rispetto che Raspini e Vietina, i due candidati del Pd alle primarie, hanno dimostrato in questi mesi. Ma la sfida forse ancora più importante è allargare la partecipazione: in modo che nel giro di pochi mesi questa base importante di più di 2mila cittadini, mobilitati dai due candidati del PD alle primarie, cresca in maniera significativa e decisiva. E’ intorno a questo punto, in particolare, che a mio avviso ruota il successo della costruzione di un progetto che sappia diventare, la primavera prossima, maggioranza all’interno della città. Un progetto in cui nessuno può e vuole negare il ruolo di protagonista del Pd, che esprime il candidato sindaco Raspini e che alle primarie ha espresso anche la seconda candidata Vietina; ma che, tutti dobbiamo essere consapevoli, deve allargarsi ulteriormente, se si vuole davvero configurarsi come guida autorevole e credibile della nostra comunità. Penso alle associazioni di volontariato e culturali, ai gruppi impegnati nei quartieri e sul territorio per la sicurezza ambientale, ai volontari delle tante organizzazioni attive nella nostra città, agli studenti, ai lavoratori, ai giovani che da due anni riempiono le piazze per chiedere un impegno concreto contro il cambiamento climatico: il civismo e la sinistra saranno decisivi per garantire l’effettiva partecipazione di tutte e tutti. In questo percorso, saranno i temi a qualificare il nostro impegno: i diritti, la lotta contro le discriminazioni e per l’uguaglianza di tutti, il protagonismo dei giovani, il sostegno al lavoro, la transizione ecologica, la valorizzazione dello sport e della cultura. La primavera prossima abbiamo un’occasione importante per essere protagonisti di quel cambiamento – anche generazionale – che a gran voce tutti chiediamo. Abbiamo l’occasione per pensarla diversa, la nostra città. E ci riusciremo, solo se sapremo farlo insieme”.